Ederson se lesiona e deve ser cortado para amistosos da Seleção Brasileira

No último domingo, no empate diante do Liverpool, o goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, lesionou o músculo reto femoral da perna direita após um forte choque com o atacante Darwin Nuñez, lance no qual foi marcado o pênalti.

Assim, o arqueiro deve ficar de três a quatro semanas longe dos gramados e, consequentemente, será cortado da Seleção Brasileira, desfalcando a equipe nos jogos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, e Espanha, três dias depois.