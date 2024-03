Falta de diálogo gera incômodo e mais jogadores devem acionar Corinthians na Justiça

O Corinthians deve direitos de imagem para jogadores que estão no elenco e atletas que deixaram o clube recentemente, como Giuliano, que foi à Justiça contra o Alvinegro na última sexta-feira. Um ponto que vem gerando incômodo nos bastidores é a falta de diálogo com a diretoria chefiada por Augusto Melo, que tomou posse na virada do ano. Até por isso, a tendência é que mais futebolistas processem o Alvinegro nas próximas semanas.

Jogadores que deixaram o Corinthians recentemente, como Giuliano, Renato Augusto e Gil, ficaram insatisfeitos com o modo que suas saídas foram conduzidas por Augusto Melo. O novo mandatário em nenhum momento entrou em contato com o trio para comunicar seus desligamentos e acertar acordos em relação às dívidas existentes. Quem comunicou aos atletas que seus vínculos não seriam renovados foi Duilio Monteiro Alves, quando os mesmos estavam de férias.

A Gazeta Esportiva apurou que a falta de satisfação da diretoria alvinegra em relação às pendências existentes gera descontentamento nos jogadores e em seus estafes. Giuliano, por exemplo, não viu outra alternativa após não ser procurado pela cúpula alvinegra e cobrou R$ 1,8 milhão do Timão na Justiça de São Paulo.