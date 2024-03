Com titulares descansados, Corinthians terá semana com "guerra" na Copa do Brasil

Depois de se despedir do Campeonato Paulista com um empate de 0 a 0 com o Água Santa, o Corinthians muda a chave a partir desta segunda-feira. O clube se prepara agora para a Copa do Brasil.

Na próxima quinta-feira, o clube visita o São Bernardo em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).

O Timão chega para esse jogo com o elenco descansado. Isso porque a comissão técnica decidiu poupar os titulares diante do Água Santa. Apenas Romero e Hugo entraram em campo. De resto, jogadores como Cássio, Fagner, Maycon, Raniele e Yuri Alberto nem sequer foram relacionados.