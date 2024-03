Com passe para gol contra o Ituano, Igor Vinicius alcança marca de 20 assistências pelo São Paulo

O lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo, alcançou neste domingo a marca de 20 assistências com a camisa do Tricolor. O jogador deu o passe para o segundo gol da equipe na vitória diante do Ituano, por 3 a 2, pelo Campeonato Paulista.

Igor foi responsável pela jogada do gol de Luciano que recolocou o São Paulo na frente do placar. O atacante, inclusive, balançou as redes pela 70ª vez e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube no século 21.

Desde que chegou ao São Paulo, em 2019, Igor Vinícius atuou em 161 partidas e, além das 20 assistências, possui sete gols marcados pelo Tricolor Paulista.