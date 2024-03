Com Guerrero, Peru divulga convocados para amistosos contra Nicarágua e República Dominicana

Nesta segunda-feira, o técnico Jorge Fossati convocou a seleção do Peru para os amistosos contra Nicarágua e República Dominicana. O atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo, foi um dos 29 nomes chamados.

Aos 40 anos, o jogador está atuando no seu país de origem, no César Vallejo. A lista ainda contou com um representante do futebol brasileiro: o lateral esquerdo Miguel Trauco, do Criciúma.

A preparação para os amistosos terá início nesta quarta-feira, apenas com os convocados que jogam no Peru. Os demais chegarão nos próximos dias.