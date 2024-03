Carille assume favoritismo contra a Portuguesa e revela gratidão por Pintado

Nas quartas de finais do Paulistão, o Santos enfrenta a Portuguesa nesse domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O técnico Fábio Carille assumiu o favoritismo para o duelo.

"As expectativas são as melhores possíveis e temos que assumir isso. Falando agora das quartas de finais, a responsabilidade é nossa, temos que assumir essa responsabilidade do favoritismo na Série B também", afirmou durante participação no programa Boleiragem, do Sportv.