Calendário atrapalha mudança para capital, e Santos jogará quartas do Paulistão na Vila

Contudo, o calendário dificultou a mudança de local. Isso porque Palmeiras e São Paulo também avançaram as quartas. A polícia não permite que dois clubes grandes atuem no mesmo dia. Assim, não teria dia para o Santos jogar na capital.

O Palmeiras vai receber a Ponte Preta no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O São Paulo encara o Novorizontino no domingo, às 18 horas, no Morumbis.

Já o Santos duela com a Portuguesa na Vila Belmiro, às 20h15 do domingo. A preferência do elenco e comissão técnico, aliás, era jogar na Baixada Santista.

O Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista na vice-liderança geral, com 25 pontos, três a menos que o Palmeiras. O clube de Fábio Carille avançou como líder do Grupo A.