Bia Haddad sofre virada e é eliminada para russa em Indian Wells

Pav powers through ?

2009 Indian Wells semifinalist @NastiaPav fights back from a set down to notch a third straight victory over Haddad Maia, 2-6, 6-4, 6-3!#TennisParadise pic.twitter.com/2thfgzUPCb

? wta (@WTA) March 11, 2024

Desta forma, a brasileira segue sem triunfar contra a russa. Em três confrontos até então, Pavlyuchenkova venceu todos.

Com a vitória sobre Bia Haddad, Pavlyuchenkova enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk nas oitavas de final de Indian Wells.

A brasileira, por sua vez, volta a jogar no torneio na chave de duplas. Ao lado da americana Taylor Townsend, Bia enfrentará as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya nas oitavas de final da competição. A partida está marcada para esta segunda, às 19h10 (de Brasília).