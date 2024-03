Auxiliar enaltece trabalho do Corinthians com a base e projeta "futuro brilhante" para Bidon

Lazaroni também falou sobre Breno Bidon, que entrou no segundo tempo em São Bernardo e, apesar do pouco tempo em campo, foi um dos melhores do elenco.

"O Bidon é um excelente jogador, é uma joia. É um menino que tem um futuro brilhante pela frente", analisou.

Bidon foi relacionado para cinco jogos nesse Paulista e fez a sua estreia neste domingo. Eleito o craque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou justamente com o Timão campeão, o jovem de 19 anos terá seu contrato renovado até 2028.

O Corinthians foi eliminado ainda na primeira fase do Estadual. Com o empate com o Água Santa, o Alvinegro encerrou o torneio na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos. O time já chegou na última rodada desclassificado.

O Corinthians encara o São Bernardo na quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio a partir das 20 horas (de Brasília).