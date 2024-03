Atlético-GO goleia Goiatuba e confirma classificação às semifinais do Goiano

Na noite desta segunda-feira, o Atlético-GO goleou o Goiatuba por 5 a 0, no Castelo do Dragão. Com a vitória, os mandantes garantiram vaga às semifinais do Campeonato Goiano com um placar agregado de 8 a 0.

Durante a primeira, Luiz Fernando marcou duas vezes, aos 19 e 21 minutos. Danielzinho, aos 7? da etapa final, ampliou e o camisa 7, aos 32?, transformou a vitória em goleada. Ainda deu tempo de Vagner Love, aos 37?, deixar o dele.

Agora, o Atlético-GO enfrenta o Goiânia nas semifinais, com datas, horários e locais a serem definidos pela Federação Goiânia de Futebol.