Atacante Clayton comemora estreia pelo Vasco: "Muito feliz"

O Vasco ficou no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, neste domingo, no Maracanã. O confronto foi válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca e ficou marcado pela surpreendente presença do atacante Clayton no time titular do Cruzmaltino.

O jogador chegou nesta semana ao Vasco e realizou poucos treinos com o elenco. Nada que impedisse o técnico Ramón Díaz de apostar em Clayton para o primeiro dos dois jogos válidos pela semifinal do Carioca.

Depois da partida, o atacante utilizou as redes sociais para comentar sua estreia com a camisa do Vasco.