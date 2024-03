Após classificação do Grêmio, Renato Gaúcho diz que objetivo foi atingido

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Brasil de Pelotas



CLASSIFICADOS! Com uma bucha do Cristaldo e um gol de centroavante do Diego Costa, vencemos o Brasil de Pelotas aqui na Arena e seguimos em busca da sétima taça seguida!



Além de abordar aspectos táticos, Renato Gaúcho ainda revelou como preparou o psicológico de seu grupo para o confronto eliminatório.

"Quanto a maturidade do grupo, eu já vinha trabalhando bastante a cabeça deles, já venho prevenindo o que pode acontecer num jogo desse. As pessoas querem tirar um jogador meu da partida, com cera, com piadinhas... É uma coisa normal do futebol, mas é nojento. Disse para meu grupo que precisávamos ter paciência e nós conseguimos", falou.