Sampaio Corrêa x Botafogo: saiba informações e onde assistir o confronto pela Taça Rio

Fábio Matias sabe que a prioridade da semana é o duelo de volta com o Bragantino, na próxima quarta-feira. Mas valoriza a Taça Rio, inclusive, porque o Alvinegro precisa vencer o título para garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025. Além disso, ele pode testar alguns jogadores.

"A Taça Rio é um título e é importante. Acredito que teremos também a oportunidade de ver alguns jogadores que não estão podendo ter minutagem", disse ele. O interino só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto. Mas vai manter a base que derrotou o Fluminense, preservando assim os titulares do duelo contra o Bragantino no meio da semana.

Pelo lado do Sampaio Corrêa, o técnico Alfredo Sampaio promete um time aguerrido e com personalidade. "Vamos jogar com personalidade, pois desse jeito é que podemos nos sair bem. Muitas vezes é melhor enfrentar um time grande e estamos acreditando em um bom resultado em casa."

O treinador, que retorna de suspensão, não anunciou a escalação que pretende mandar a campo neste duelo. A grande força do time está no comando do ataque, que conta com um trio perigoso composto por Max, Elias e Rafael Pernão.

FICHA TÉCNICA



Sampaio Corrêa X Botafogo