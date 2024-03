PSG empata com Reims, mas segue com tranquilidade na liderança do Francês

Na manhã deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Reims, no Parc des Princes, e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Abdelhamid (contra) e Gonçalo Ramos, enquanto Marshall Munetsi e Oumar Diakite anotaram para os visitantes.

Apesar do tropeço, a equipe comandada por Luis Enrique tem dez pontos a mais em relação ao vice-líder Brest, que foi derrotado para o Lens na tarde de ontem. Por outro lado, o Reims seguiu na nona posição, agora com 35 somados.

O próximo confronto do Paris Saint-Germain será diante do Nice, pelas quartas de final da Copa da França. A bola rola na próxima quarta-feira, às 17h10 (de Brasília), no Parc des Princes. Já o Reims retorna aos gramados somente no próximo domingo, diante do Metz, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Stade Auguste-Delaune II.