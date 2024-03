Invicto na 1ª fase do Paulistão desde 2021, Palmeiras garante melhor campanha pelo terceiro ano consecutivo

De 2020 para cá, o Palmeiras não só obteve a melhor campanha nos últimos três anos, como chegou à final estadual todas as vezes. Neste período, foram dois vices e dois títulos. O último deles sobre o Água Santa, em 2023.

No topo da classificação geral, o Alviverde soma 77,8% de aproveitamento no Paulistão deste ano. Já foram 20 bolas na rede e apenas nove gols sofridos. O melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição - atrás só do Red Bull Bragantino.

Em busca do seu 26º troféu estadual, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival será definido neste domingo, e pode ser Ponte Preta ou Água Santa. O jogo eliminatório não tem data marcada, mas deve ocorrer no próximo fim de semana, com mando do Verdão.