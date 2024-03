Grêmio x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir as quartas de final do Gaúcho

Grêmio e Brasil de Pelotas entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Por ter uma campanha superior a do adversário na primeira fase, o Tricolor possui as vantagens do empate e de jogar em seus domínios.

ONDE ASSISTIR

Os canal Premiere faz a transmissão do confronto.