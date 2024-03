Decisivo contra a Inter de Limeira, Furch garante vaga de titular do Santos para mata-mata

Furch marcou os dois primeiros gols do Santos no jogo. No primeiro, subiu sozinho para aproveitar o cruzamento de Otero. No segundo, assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti sofrido por Pedrinho.

O atacante vinha sofrendo para conquistar um espaço com Carille neste ano. Ele disputou nove dos 11 compromissos do clube na temporada, sendo sete entre os titulares. O jogador de 34 anos, porém, não estava conseguindo ser decisivo. Até então, ele tinha marcado um tento.

Agora, portanto, Julio Furch chega a marca de três bolas na rede e assume a artilharia do time na temporada.

Com a ascensão do argentino, quem perde espaço é Alfredo Morelos. O colombiano entrou em campo em oito oportunidades, sendo três como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. Vale lembrar que Willian Bigode também concorria por uma vaga, mas se lesionou e ficará de fora da reta final do Paulista.

Ao todo, Furch soma 31 jogos e oito gols com a camisa do Santos.