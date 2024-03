Convocado para a Seleção Brasileira, Savinho apresenta números impressionantes no Girona

2º em grandes chances criadas (10)

O atleta é um dos destaques do segundo colocado da LaLiga e lidera o time em assistências, com 7, de acordo com dados do Sofascore. Ele também está no topo em relação aos dribles certos (86) e duelos ganhos (183), demonstrando sua qualidade ofensiva.

Ao todo, o atacante tem 17 participações em gols, o segundo do elenco no quesito. Também ocupa a mesma posição nos passes decisivos (36) e em grandes chances criadas (10).

Com a convocação do técnico Dorival Júnior, Savinho terá a chance de estrear pela Seleção Brasileira nos duelos com a Inglaterra e Espanha, que ocorrem no fim de março, nos dias 23 e 26. Além dele, o Girona também teve o lateral direito Yan Couto chamado para os jogos.