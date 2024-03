Com Raniele como dúvida, Fausto Vera pode ganhar nova chance de provar seu valor no Corinthians

Fausto Vera atuou em 11 dos 12 jogos do Corinthians em 2024, sendo que não foi utilizado apenas no duelo contra a Ponte Preta, pela 11ª rodada do Paulistão. No entanto, foram poucas as vezes em que começou como titular. Até aqui, saiu do banco em oito oportunidades e foi titular em três.

O argentino chegou ao clube em 2022 e encantou a torcida em seus primeiros meses de clube, mostrando sua melhor versão sob o comando do ex-técnico Vítor Pereira. Em 2023, porém, Fausto não conseguiu manter os bons desempenhos e apresentou uma queda brusca de rendimento.

Agora, o volante argentino quer se recuperar para, digamos, dar a volta por cima no Corinthians. Contudo, dessa vez enfrenta uma dura concorrência: Raniele, que caiu como uma luva no meio-campo corintiano e se consolidou como a dupla de Maycon rapidamente.

Para efeito de comparação, Raniele acumula mais de 1000 minutos em campo nesta temporada, enquanto Fausto possui apenas 343. O argentino não fez um bom início de ano, mas com a chegada de António Oliveira, tem entrado bem nos jogos e apresentado resquícios do bom futebol que chamou a atenção do Timão em 2022.

Os únicos duelos em que Fausto Vera começou como titular na atual temporada foram contra São Bernardo, São Paulo e Palmeiras, todos pelo Paulistão. No restante, iniciou no banco e entrou no decorrer dos embates, acumulando cerca de 20, 25 minutos por jogo.

Dessa forma, o volante argentino pode ter mais uma chance de iniciar um confronto, dessa vez diante do Água Santa. O principal desafio será provar seu valor à comissão técnica e também à torcida corintiana, que espera poder contar com o Fausto de 2022 novamente para qualificar o elenco e, assim, acirrar a disputa pela titularidade no meio.