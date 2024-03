Veja o estilo de jogo de Cacá, novo zagueiro do Corinthians

O zagueiro Cacá foi apresentado como o mais novo reforço do Corinthians para a temporada de 2024. O defensor chega com contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Aos 24 anos, Cacá chega ao Timão após passagens por Cruzeiro, Tokushima Vortis (clube que detém seus direitos econômicos) e Athletico-PR. A reportagem da Gazeta Esportiva separou o que você precisa saber sobe o novo defensor do Corinthians.

Velocidade