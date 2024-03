Veiga posta foto do dente quebrado após vitória do Palmeiras, e clube brinca nas redes sociais

O meio-campista do Palmeiras, Raphael Veiga, brincou nas redes sociais após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Botafogo-SP neste sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. O jogador publicou uma foto com uma parte do dente quebrado no seu Instagram.

O lance que quebrou o dente de Veiga aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. Ele foi empurrado e teve o rosto acertado pelo cotovelo do lateral do Botafogo-SP, Walisson. Depois de levar a pior na dividida, ele mostrou ao árbitro da partida o pedaço do dente que ficou quebrado.

Veiga ficou com o dente quebrado após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP (Foto: Reprodução/Instagram)