Vasco x Nova Iguaçu: veja informações e onde assistir ao duelo pela semifinal do Carioca

Após espantar o fantasma da eliminação na Copa do Brasil e avançar à terceira fase do mata-mata, o Vasco iniciará no domingo a disputa contra o Nova Iguaçu por uma vaga na final do Campeonato Carioca.

O primeiro duelo das semifinais será neste domingo, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do SBT, do Sportv e da Cazé TV.

Apesar da evolução da equipe nas últimas semanas, a tarefa do Cruzmaltino não deverá ser fácil. O Nova Iguaçu foi a grande surpresa da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual. A equipe da Baixada Fluminense chegou à última rodada já classificado para as semifinais e assegurou a segunda colocação na tabela, atrás apenas do Flamengo.