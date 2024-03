Torcida do Santos manifesta desejo de gritar "é campeão" após vitória na Vila: "Chegou a hora"

Após a vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, torcedores do Santos mandaram um recado para o elenco. Os santistas manifestaram o desejo de celebrar um título. O clube está na fila há oito anos.

"Não é mole, não, chegou a hora de gritar é campeão", cantaram os torcedores na Vila Belmiro.

O Santos encerrou a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.