Savinho marca, Girona vence o Osasuna e continua na busca pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol

Neste sábado, o Girona recebeu o Osasuna pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa venceram por 2 a 0 com gols de Portu e Savinho.

Com a vitória, o Girona retoma a 2ª colocação no campeonato e chega aos 62 pontos. O clube agora tem um ponto a mais que o Barcelona e quatro a menos que o líder Real Madrid, que tem um jogo a menos. O Osasuna permanece na 10ª posição com 26 pontos e encerra a sequência de quatro jogos sem perder.

O Girona volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), diante do Getafe. Já o Osasuna encara o Real Madrid também no sábado, às 12h15.