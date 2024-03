Santos bate Inter de Limeira de virada e assegura segunda melhor campanha do Paulistão

Novamente atrás no placar, o Santos tentou voltar a agredir. Com 25 minutos, Pedrinho fez jogada pela esquerda e cruzou para Furch testar por cima. Instantes depois, o argentino tentou de novo, dessa vez nas mãos de Max. No fim, ainda deu tempo de Otero obrigar o goleiro a fazer mais uma defesa em cobrança de falta.

2º tempo

A etapa complementar começou exatamente como terminou a primeira. Com três minutos, Otero cobrou falta com veneno e viu Max voar para espalmar. A Inter respondeu logo na sequência. Albano foi acionado no bico da área e bateu colocado para a intervenção de João Paulo.

Já aos 10, Furch voltou a deixar o placar igual. Pedrinho fez jogada individual pela esquerda e foi derrubado na área, gerando pênalti. Na cobrança, o centroavante argentino assumiu a responsabilidade e estufou as redes.

A partir de então, o jogo ficou mais morno. O Santos tentou pressionar em busca da virada, mas sofreu para criar jogadas. Do outro lado, o Leão passou a cadenciar a partida e tentou explorar os contra-ataques.

O Peixe voltou a levar perigo aos 37. Hayner aproveitou o vacilo da defesa adversária e emendou uma pancada para a defesa de Max. No rebote, o lateral mandou para fora. Já aos 39, saiu a virada. Cazares interceptou o passe na entrada da área e saiu cara a cara com o goleiro. O meia, então, bateu no canto e saiu para o abraço.