Santa Cruz x Sport: confira prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Pernambucano

Santa Cruz e Sport entram em campo, neste sábado, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida será disputada no Estádio Jóse do Rego Maciel, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela TV aberta, em Pernambuco, por meio da Globo.