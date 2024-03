"Sabemos que vai ser duro e difícil", diz Bruno Fernandes sobre Manchester United na Champions

Apesar da vitória diante do Everton, por 2 a 0, na manhã deste sábado, o Manchester United ainda se encontra fora da zona de classificação para a próxima Champions League. A equipe ocupa a sexta colocação da Premier League, com 47 pontos, oito a menos em relação ao Aston Villa, time que abre esta zona, em quarto, com um jogo a menos.

Assim, após o triunfo, o meio-campista Bruno Fernandes afirmou que será difícil conquistar a vaga para a competição.

"Temos que ganhar todos os jogos que temos pela frente. Sabemos que a nossa posição no campeonato não é suficiente. Queremos tentar entrar na zona de acesso à Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser duro e difícil, mas temos que ganhar estes jogos", disse à TNT Sports.