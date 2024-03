Ronier fala sobre sensação de marcar seu primeiro gol entre os profissionais "É um sentimento indescritível"

"São dois grandes times, mas a gente vai trabalhar no decorrer da semana para fazer os ajustes e se Deus quiser sair classificado para a final", afirmou.

O Coxa-Branca retorna a campo no próximo fim de semana para disputar a semifinal do Campeonato Paranaense, com data exata e horário a serem definidos. Por ter a segunda melhor campanha do torneio, a equipe comandada por Guto Ferreira irá jogar a partida de ida fora de casa e decidirá a vaga para a final ao lado de seus torcedores.