Otero celebra atuação contra Inter de Limeira e valoriza vitória do Santos: "Dá embalo e confiança"

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo. O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa. As datas base são 16 e 17 de março.