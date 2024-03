No reencontro com Ituano, Igor Vinícius quer fazer a diferença pelo São Paulo

Em um jogo decisivo, toda a ajuda pode ser fundamental para o São Paulo assegurar a vaga nas quartas de final do Paulistão, mesmo se for de uma peça do sistema defensivo. Por isso, o lateral direito Igor Vinícius espera contribuir de forma direta por um triunfo no duelo contra o Ituano, pela última rodada do Estadual.

Em 2021, Igor Vinícius chegou a balançar as redes contra o adversário no estádio Novelli Júnior, local do duelo deste domingo. Ele sabe, contudo, que pode ajudar a equipe também com passes decisivos.

"Se tiver a chance, espero sempre fazer um gol ou ajudar com uma assistência, esse é o objetivo", comentou o atleta, em entrevista neste sábado à SPFCPlay.