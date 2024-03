Na estreia de Filipe Luís, Flamengo vence pela Copa Rio sub-17

Lateral esquerdo de sucesso no Brasil e no exterior, Filipe Luís encerrou a carreira no fim do ano passado pelo Flamengo. Ele chegou a ser convidado para trabalhar na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas optou virar treinador na base.

Na preliminar do sub-17, a equipe sub-15 do Flamengo também bateu a Cabofriense. O resultado por 3 a 0 foi construído com gols de Pedrinho, Rhuan e Emanuel. Por fim, na categoria sub-20, o Mengão perdeu para o mesmo rival por 1 a 0. Ambos os duelos eram pela Copa Rio das respectivas categorias.