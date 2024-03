Max Verstappen vence GP da Arábia Saudita e chega ao seu 100º pódio na Fórmula 1

Neste sábado, o tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O holandês largou novamente no pole e garantiu a primeira posição após 50 voltas, terminando a disputa com vantagem de 13 segundos. Os pilotos Sérgio Perez, também da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o pódio.

Your top three in Jeddah! ???#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Rpo2RncBPA