Mauricio exalta atuação do Inter, mas pede pés no chão para temporada: "Jogo a jogo"

Na tarde deste sábado, o Internacional garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luiz-RS, por 3 a 0, no Beira-Rio. Os gols do triunfo colorado foram marcados por Enner Valencia, Igor Gomes e Mauricio.

Após a vitória, Mauricio valorizou a boa atuação coletiva do Inter diante do São Luiz. Apesar disso, o jogador pediu para que a equipe mantenha a calma ao longo do Estadual e também da temporada, já projetando o duelo do meio de semana pela Copa do Brasil.

"Pés no chão. Sabemos que estamos fazendo um bom trabalho, mas não é suficiente. Queremos buscar títulos, então temos que manter os pés no chão e ir atrás de boas atuações. Conseguimos comprovar hoje, mas quarta-feira temos outra batalha, já muda um pouco a chave porque é Copa do Brasil. Jogo a jogo para deixar nossa marca", declarou em entrevista ao SporTV.