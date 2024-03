Lens vence Brest e dorme na zona de classificação para a Liga Europa no Francês

O Lens venceu o Brest por 1 a 0 neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A partida foi realizada no Estádio Félix-Bollaert. O gol decisivo foi marcado pelo ala direito Ruben Aguilar.

Com o resultado, o time mandante assume a quarta colocação, com 42 pontos, e dorme na zona de classificação para a Liga Europa, o Lille enfrenta o Rennes neste domingo e pode ultrapassá-lo. Já a equipe visitante ocupa a segunda posição, com 46, e pode terminar a rodada com uma desvantagem ainda maior para o líder PSG, que tem 55 e recebe o Reims.

O Lens volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Nice, em casa, pela 26ª rodada da Ligue 1. Enquanto o Brest duela com o Lille no domingo seguinte, às 9h, no Estádio Francis-Le Blé.