Lateral Rafinha é a novidade do São Paulo para jogo em Itu

O São Paulo irá contar com um reforço importante para o duelo contra o Ituano na última rodada da fase de grupos do Paulistão 2024. O lateral direito Rafinha foi relacionado e estará com a delegação tricolor no jogo decisivo.

Fica a expectativa se Rafinha será utilizado como titular ou ficará no banco de reservas. Ele passou por um longo processo de recuperação no tendão semitendíneo da perna direita e voltou a treinar de forma integral apenas nesta semana.

Rafinha não joga desde a conquista são-paulina na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no Mineirão. Na ocasião, atuou no sacrifício durante o tempo que permaneceu em campo no Choque-Rei, sendo substituído pelo jovem Moreira.