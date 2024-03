Ituano x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo da última rodada do Paulistão

Além disso, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato seguem fora. Já Rafinha, recuperado de lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda, viajou com o time.

Do outro lado, o Ituano não vive bom momento. A equipe acumula apenas uma vitória ao longo da competição e trocou de técnico recentemente, com Alberto Valentim assumindo a posição. O clube, inclusive, precisa do triunfo sobre o São Paulo caso queira se manter na elite do Paulistão.

A situação do Galo de Itu é delicada: o time abre a zona de rebaixamento do torneio, com apenas seis pontos conquistados. No entanto, tem que vencer e ainda precisa torcer por um tropeço do Guarani, que encara o Red Bull Bragantino, em casa, no mesmo horário.

Para o confronto, Alberto Valentim terá retornos importantes: os zagueiros João Vialle e Vitão cumpriram suspensão na última rodada e podem voltar ao time titular.