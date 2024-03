Internacional vence São Luiz com tranquilidade e avança às semifinais do Gaúchão

O jogo

O Inter começou a partida pressionando o São Luiz e abriu o marcador logo aos quatro minutos. Bustos fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. Bem posicionado, Enner Valencia cabeceou forte para o gol, sem chances para o goleiro Luiz Felipe.

Com 17 minutos, o Colorado ampliou. Após cobrança de escanteio curto, Bruno Henrique devolveu para Alan Patrick, que cruzou para dentro da área. Igor Gomes apareceu sozinho para mandar a bola para o fundo da rede de cabeça: 2 a 0. Após checagem do VAR, o gol foi devidamente validado.

Aos 23 minutos, o time de Eduardo Coudet quase fez o terceiro. Enner Valencia driblou dois defensores do São Luiz dentro da grande área e serviu Wanderson. O camisa 11 chegou finalizando forte, no meio do gol, mas viu o goleiro adversário espalmar.

Já a primeira chance do São Luiz no jogo saiu aos 37 minutos. Após cobrança de falta na grande área, Bruno Jesus subiu mais alto que a zaga colorada para cabecear, mas a bola passou por cima do travessão e foi pela linha de fundo.