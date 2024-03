Havertz decide, Arsenal vence em casa e se torna líder do Inglês

O Arsenal ainda acredita em um possível título do Campeonato Inglês. Neste sábado, o clube londrino recebeu 0 Brentford no Emirates Stadium e venceu por 2 a 1. Com esse resultado, os Gunners chegaram à liderança da Premier League, com 64 pontos.

No domingo, Liverpool e Manchester City, que brigam pela liderança, irão se enfrentar em Anfield. O Arsenal precisa torcer por um empate para terminar a rodada como líder. Enquanto isso, o Brentford se mantém na 15ª posição com 26 pontos e perde a chance de aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Agora, o Arsenal enfrentará o Porto, no próprio Emirates, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube irá contar com o apoio de sua torcida nesta terça-feira para reverter a desvantagem de um gol. Já o Brentford irá visitar o Burnley no próximo sábado pela liga nacional.