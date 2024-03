Giro dos Estaduais: Bahia e Ceará vencem e ficam perto de classificação

Diversos jogos agitaram as fases decisivas nos Campeonatos Estaduais pelo Brasil, neste sábado. O Bahia venceu o Jequié por 1 a 0 pelo Baianão. Pelo Campeonato Cearense, o Ceará ganhou por 3 a 2 diante do Ferroviário e, em Pernambuco, o Sport ficou no empate com o Santa Cruz em 1 a 1. No Catarinense, o Criciúma empatou com o Hercílio Luz por 1 a 1.

Campeonato Baiano

O Bahia visitou o Jequié pela partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Os visitantes venceram por 1 a 0, resultado que deixa o Bahia com vantagem para o segundo jogo. O gol foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo por David Duarte. A partida de volta acontece no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.