Fluminense x Flamengo: veja informações e onde assistir ao clássico pela semifinal do Carioca

Este será o segundo Fla-Flu da temporada. No primeiro, disputado há duas semanas, o Flamengo venceu por 2 a 0, na décima rodada da primeira fase. Principais equipes do futebol Carioca atualmente e tradicionais rivais, não faltarão motivos para uma intensa disputa nos 180 minutos das duas partidas das semis do Estadual. O segundo e decisivo Fla-Flu será no dia 17 de março, domingo, no Maracanã. Por ter se classificado em primeiro lugar na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate.

Além das semifinais do Carioca, o sábado marcará também o início da Taça Rio, torneio que conta com as equipes classificadas entre a quinta e oitava posições na Taça Guanabara. Portuguesa e Boavista abrem a disputa das semifinais no Luso-Brasileiro às 18:30. No domingo, será a vez de Sampaio Corrêa e Botafogo entrarem em campo para o primeiro confronto decisivo, em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA