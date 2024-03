Flamengo ganha do Fluminense e abre vantagem por uma vaga na final do Carioca

O Flamengo levou a melhor e venceu por 2 a 0 o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros ficaram mais perto da vaga para a final do Campeonato Carioca.

Os flamenguistas tiveram o domínio total do clássico e abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Everton Cebolinha. O Tricolor atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Thiago Santos. Já nos acréscimos da etapa final, Pedro decretou o triunfo do time de Tite.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Maracanã. O Flamengo joga por uma derrota de até dois gols para avançar à final. Para o Fluminense, só um triunfo por três ou mais gols para manter a chance de tri.