Enzo Fittipaldi vence prova da Fórmula 2 e homenageia Wilson Fittipaldi

Enzo Fittipaldi conseguiu o triunfo no Grande Prêmio da Arábia Saudita depois de largar na quarta colocação. Ele conseguiu ultrapassagens importantes para chegar à ponta.



"Dei tudo de mim, foi uma corrida espetacular, indo sempre no limite. Estou muito feliz pelo resultado, pelo trabalho do time, a equipe me deu um grande carro, é maravilhoso", exaltou.



Outro brasileiro na categoria, Gabriel Bortoleto abandou a prova na Arábia Saudita logo no começo. A Fórmula 2 volta às ações nos dias 22 e 24 de março, no GP da Austrália.