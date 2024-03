Coudet revela interesse do Internacional na contratação do meia Oscar

Após ganhar do São Luiz e avançar à semifinal do Gaúcho, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva neste sábado. De acordo com o argentino, o Internacional está atrás da contratação do meia Oscar.

"O único jogador que vamos buscar pela frente é o Oscar. Eu quero trazer o Oscar", disse o comandante após a vitória por 3 a 0.

No futebol chinês desde 2017, o brasileiro antes defendeu o Chelsea, o Colorado e o São Paulo, time que o revelou, durante a carreira. O jogador, de 32 anos, também representou o Brasil, inclusive sendo titular na Copa do Mundo 2014, sediada no país.