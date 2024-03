Coritiba vence Cianorte novamente a avança para a semifinal do Campeonato Paranaense

Mesmo com a vantagem conquistada no jogo da ida, o Coritiba iniciou a partida no ataque e foi quem comandou as ações no primeiro tempo. Apesar disso, criou poucas claras de gol e não conseguiu sair do zero. As melhores oportunidades vieram em chutes de fora da área e na bola parada.

Na etapa final, não demorou muito e os mandantes abriram o placar. Aos três minutos, Matheus Frizzo cobrou escanteio pela esquerda, Leandro Damião venceu a disputa pelo alto e marcou o primeiro gol da partida.

O Coxa-Branca manteve a pressão e ampliou logo depois, aos seis minutos do segundo tempo. O zagueiro Bruno Melo avançou pela esquerda e fez um ótimo cruzamento para Ronier, que cabeceou forte para balançar as redes.