Com um a mais, Palmeiras vence o Botafogo-SP e garante primeiro lugar geral do Paulista

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival do Verdão, que pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, será conhecido neste domingo. A partida está prevista para este próximo fim de semana, ainda sem data ou horário confirmados, com mando alviverde.

O jogo

O Palmeiras começou desatento e, logo com um minuto, Weverton precisou trabalhar e fazer boa defesa após o chute cruzado de Alex Sandro. Já aos dez, foi a vez de Jean Victor arriscar de longe e assustar o Alviverde.

O Verdão só foi chegar com perigo pela primeira vez aos 20 minutos. Richard Ríos ficou com a sobra e passou para o argentino Aníbal Moreno, que chutou para o gol e parou no goleiro Michael. No minuto seguinte, Luan fez um bonito lançamento para Lázaro, que levou a bola para a área, cortou o marcador e bateu rasteiro, mas Michael agarrou.

Aos 37, Flaco López roubou a bola no meio de campo e acionou Rony em velocidade nas costas da defesa. O atacante partiu com a bola em direção à área, mas foi derrubado por Matheus Costa na meia-lua. O zagueirão do Botafogo-SP recebeu cartão vermelho direto.

Já no fim da primeira etapa, Piquerez cruzou no meio da área e Flaco López subiu mais alto que todos para cabecear firme, mas o goleiro Michael fez grande defesa e evitou o gol do Palmeiras.