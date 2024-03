Com Pablo Maia suspenso, veja quem pode ganhar chances no São Paulo contra o Ituano

Com isso, a tendência é que Carpini opte por manter o sistema que vem utilizando nos últimos jogos e escale o volante Bobadilla, contratado no fim de 2023, para sair jogando ao lado de Alisson, que vive ótima momento.

Bobadilla chegou ao Brasil em dezembro do ano passado e veio do Cerro Porteño, do Paraguai. O paraguaio já disputou seis partidas e, inclusive, é o líder do São Paulo em desarmes, com média de 3,2 por jogo, segundo o Sofascore.

Apesar de ter Bobadilla como escolha "natural", o comandante do São Paulo também possui outros nomes no elenco que estão à disposição. Michel Araújo é uma das opções: o uruguaio já atuou em diferentes posições com a camisa tricolor e, caso Carpini assim deseje, pode ser testado como volante.

Até o momento, Araújo foi utilizado como meia-atacante para trabalhar na construção do jogo, e também caindo pelos lados do campo para gerar situações de perigo. O uruguaio é versátil e entrou em campo em cinco jogos na temporada, sendo apenas um como titular.

Além de Michel Araújo, o volante senegalês Iba Ly ainda aguarda sua estreia com a equipe principal. O atleta foi um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, mas ainda não teve oportunidades. O jogador, inclusive, é um dos cotados para deixar a lista A do Estadual para a inscrição do atacante André Silva, recém-contratado pelo clube.

Agora, caso Carpini escolha mandar a campo uma equipe mais ofensiva contra o Ituano, buscando a vitória a qualquer custo, duas opções ainda aparecem: James Rodríguez e Giuliano Galoppo. Para isso, poderia mudar a formação que vem sendo utilizada.