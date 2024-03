Com gols de Paulinho e Hulk, Atlético-MG vence o América-MG pela ida das semis do Mineiro

Neste sábado, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0 do América-MG na ida da semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena MRV.

Os gols do Galo foram marcados pela dupla Paulinho e Hulk. O camisa 10 marcou no primeiro tempo e o outro tratou de ampliar a vantagem atleticana na segunda etapa.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar pela volta da semifinal com mando do América-MG. O Coelho, por ter tido uma campanha superior, tem a vantagem do empate no placar agregado.