Carpini conta com bom retrospecto contra o Ituano para levar São Paulo às quartas do Paulistão

O técnico nunca perdeu para o Ituano e quer manter o bom retrospecto contra o Galo de Itu para levar o time são-paulino ao mata-mata do Estadual.

No geral, Carpini soma seis encontros com o Ituano ao longo de sua breve carreira como treinador.

Nos últimos cinco anos, o técnico esteve no comando de cinco equipes distintas quando enfrentou o adversário e conseguiu quatro vitórias, além de dois empates.

A primeira vez que o comandante esteve à beira do gramado em um confronto diante do Ituano foi no Campeonato Paulista de 2020.

Ainda em sua primeira experiência, Carpini levou o Guarani à semifinal do Troféu do Interior ao vencer o adversário nos pênaltis, por 11 a 10, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

O Bugre, porém, acabou perdendo o título para o Red Bull Bragantino.