Carille valoriza 1ª fase do Santos no Paulistão e projeta quartas: "Vamos chegar muito bem"

O Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Peixe garantiu a segunda colocação geral do torneio. O técnico Fábio Carille enalteceu a primeira fase do Peixe, mas destacou que ainda há muito para melhorar.

"Quero valorizar a primeira fase de um grupo muito difícil. Dificuldades, momentos bons, mas chegamos a 25 pontos, sendo o segundo no geral. Estamos no caminho certo, mesmo sabendo que temos que melhorando bastante", contou.

"Vamos chegar muito bem (nas quartas). Na hora que precisou, o elenco mostrou. Quando classificou, parece que abaixou a guarda. Mas foi muito bom nível, concentração. Feliz por hoje também entrada dos meninos. Jair estamos vendo que tem qualidade. Chermont e Weslley entraram bem, dá confiança. Chegaremos muito prontos e determinados. Não sei como a Portuguesa joga, mas vou analisar. Sou do jogo a jogo", ampliou.