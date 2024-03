Bearman admite grande desgaste após estreia na F1 com a Ferrari

Oliver Bearman fez a estreia na Fórmula 1 com apenas 18 anos e teve a chance de guiar a Ferrari no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Demonstrando personalidade, o jovem levou o carro até o fim da corrida e cruzou a linha final na sétima colocação, conquistando seus primeiros pontos na categoria. No entanto, ele citou as dificuldades de participar da elite do automobilismo.

"Estou destruído. Fisicamente foi uma corrida muito difícil. Especialmente no final, quando eu tinha os dois caras importantes atrás de mim, basicamente tive que forçar ao máximo e foi uma corrida mentalmente difícil, como esperado, e fisicamente eu também estava lutando, mas foi muito divertido", afirmou, lembrando que chegou à frente de nomes como Lando Norris e Lewis Hamilton.